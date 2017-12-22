Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan ve örgütle irtibatı olduğu belirlenen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Kaynak: AA