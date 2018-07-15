Ankara merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ'nün askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
13 ilde Ankara merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...