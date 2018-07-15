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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

13 ilde Ankara merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ'nün askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. 

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Etiketler: operasyon, fetö
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