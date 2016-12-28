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Ankara'da FETÖ operasyonu

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktor ve eski Yargıtay personeli tutuklandı.

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Ankarada FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktor ve eski Yargıtay personeli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan hastanede görevli 2 kişi ile Yargıtay çalışanı 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1 doktor ile bir eski Yargıtay çalışanı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: darbe girişimi, ankara, fetö, Doktor, yargıtay personeli
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