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Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Başkentte FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

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Ankarada FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 3 personeli ile meslekten ihraç edilen 17 Başbakanlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 17 Başbakanlık personeli ile Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde çalışan 3 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 6 kişi aranıyor.

AA

Etiketler: fetö, ankara, Adalet Bakanlığı
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