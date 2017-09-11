Ankara'da feci kaza: 3 ölü çok sayıda yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Otobüs içinde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 30’un üzerinde yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin-Ankara seferini gerçekleştiren Bilal Yeşilmen hakimiyetindeki 73 DZ 935 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-Konya karayolunun Vilayetler Evi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Metin Kantik idaresindeki 73 FE 33 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen otobüsün şoförü Bilal Yeşilmen, muavini Veysel Yeşilmen ve yolculardan Mehmet Şirin İnci hayatını kaybetti. 30’un üzerindeki yolcu yaralanırken, yolcuların birkaçı bulundukları yerde sıkıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürüldü. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından cenazeler sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Cenazeler Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracına alınarak morga kaldırıldı. Kazanın ardından yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. İHA