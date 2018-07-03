Ankara'da fabrikada yangın

Ankara Kahramankazan'da saat 15.00 sularında kimyasal türevi üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ankara'da bir fabrikada yangın çıktı. https://t.co/plrQCG8qIz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Temmuz 2018

Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak alevlerin yükseldiği yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu.

Kaynak: TRT Haber, DHA