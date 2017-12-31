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Ankara'da eylem hazırlığındaki 5 DEAŞ üyesi yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda, biri Çeçenistan, biri Irak, üçü Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankarada eylem hazırlığındaki 5 DEAŞ üyesi yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve yılbaşı kutlamalarına yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen, terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin kaldığı iki ayrı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı arttı

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda 29 Aralık'ta başlatılan, 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı ilk etapta 29'dan 37'ye yükseldi.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu, aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edilmişti.

Bugün düzenlenen ikinci operasyonla Ankara'da gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: DEAŞ, ankara
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