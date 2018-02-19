  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.758
    EURO 4.665
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.652
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da eylem hazırlığında olan 9 şüpheli yakalandı

Ankara'da eylem hazırlığında olan 9 şüpheli yakalandı

Başkentte, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada eylem hazırlığında olan 9 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'ini adreslerine düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı.

HDK Sözcüsü Yazıcı da gözaltında

Aynı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında yer alan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Sözcüsü Feryal Yazıcı da Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist elebaşı Abdullah Öcalan, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER