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Buradasınız : » » Ankara'da evden hırsızlık olaylarında düşüş

Ankara'da evden hırsızlık olaylarında düşüş

Polis ekiplerinin önleyici operasyonları sayesinde başkentte evden hırsızlık olayları, günlük ortalama 45'ten 12'ye düştü.

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Ankarada evden hırsızlık olaylarında düşüş

Ankara'da emniyet ekiplerinin önleyici tedbirleri ve projeli operasyonları sayesinde yaklaşık 1,5 milyon ikametgahın bulunduğu başkentte evden hırsızlık olayları, günlük ortalama 45'ten 12'ye geriledi.

230 şüpheliden 113'ü tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin, özellikle son 3 ayda hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin kısa sürede adalete teslim edilmesi için yaptığı başarılı çalışmaların sonuçları istatistiklere yansıdı.

Geçen yılın ilk 9 ayında gözaltına alınan 230 hırsızlık şüphelisinden 113'ü tutuklandı.

Ekim, kasım ve aralık aylarında düzenlenen 3 önemli operasyon başta olmak üzere projeli çalışmalar ve önleyici kolluk hizmetlerinin arttırılması sayesinde 279 zanlı yakalandı.

Söz konusu zaman diliminde aralarında 9 Kolombiya uyruklunun da bulunduğu şüphelilerden 150'si cezaevine gönderildi.

İş yerinden hırsızlık 8'e, otomobilden hırsızlık 13'e düştü

Çalışmalar sonucu yaklaşık 1,5 milyon ikametgahın bulunduğu başkentte evden hırsızlık olayları, günlük ortalama 45'ten 12'ye kadar inerken iş yerinden hırsızlık 8, otomobilden hırsızlık olayları da 13'e geriledi.

Son 3 ayda hırsızlıktan aranan 156 şüpheli yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin özverili çalışmalarıyla geçen yıl 1 Ocak-30 Eylül tarihlerinde hırsızlıktan aranan 140, son 3 ayda da 156 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Hırsızlık olaylarının azaltılması ve faillerinin yakalanması için uyarılarda bulunan emniyet yetkilileri, özellikle banka, bankamatik, noter, tapu ve emlakçılarda nakit para transferi yapan vatandaşların alacakları basit tedbirlerle kişisel güvenliklerini artırabileceklerini belirtti.

Yüklü miktarda para taşımak zorunda olanların söz konusu binalardan çıkışta izlenip izlenmediklerine dikkat etmeleri, para dolu çanta ve değerli eşyalarını araç içinde görünür yerlerde bırakmamaları gerektiğini kaydeden yetkililer, ev ve iş yerlerine de alarm ve güvenlik kameraları taktırılmasının faillerin kimlik tespiti ve kısa sürede yakalanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA 

Etiketler: hırsızlık, ankara
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