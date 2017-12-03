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Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması

Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

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Ankarada eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güvenlik, KOM ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden yaklaşık 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bin 24 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, aranan 16 kişiyi yakaladı.

Uygulama kapsamında denetlenen 26 iş yerinden biri kapatıldı, birine bin 700 lira para cezası kesildi. 8 iş yerine ise çeşitli nedenlerden dolayı işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, eğlence mekanları, asayiş uygulaması
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