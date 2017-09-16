Ankara'da düğün dönüşü feci kaza

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düğünden dönen aileyi taşıyan otomobil tırla çarpıştı. 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Polatlı'nın Yenimehmetli köyündeki düğünden dönen aileyi taşıyan otomobil, Yunak Köyü yakınlarında sollama yapmak isterken refüje çarptı..
Hızını alamayan otomobil, karşı istikamette seyreden tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde bulunan baba Bayram Günay, anne Aynur Günay ile çocukları Baran, Mehmet Günay ile Ümit Günay hayatını kaybetti.