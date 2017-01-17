Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda, yaralanan 3 kişinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Ağbal: Enkaz altında kimse bulunmuyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Küçükesat'ta doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'dan aldığı bilgiyi aktardı.

Naci Ağbal, doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Enkaz altında kimsenin bulunmadığının düşünüldüğünü aktaran Ağbal, binanın diğer kısımlarında çökmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. AA