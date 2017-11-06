Ankara'da DHKP-C operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin kuryesi olduğu iddiasıyla S.B'yi bir süre önce takibe başladı.

Takibi sürdüren ekipler, 4 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a gideceğini tespit ettikleri S.B'yi şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına aldı.

Terör örgütü adına kuryelik yaptığı öne sürülen şüphelinin ifadesi doğrultusunda belirlenen adreslere Özel Harekat timlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli daha yakalandı ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.