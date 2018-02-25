Ankara'da "Çürük Kavun" operasyonu

Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda ilçede uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ya da uyuşturucu kullandıkları belirtilen kişileri takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları yakalamak için ilçedeki 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

"Çürük Kavun" adı verilen ve narkotik dedektör köpek desteğindeki 60 polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 1 tabanca, çeşitli kesici ve delici aletler, bir miktar eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, şantaj ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan poliste kaydı olan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden 14'ü savcılık sorguları tamamlanarak çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların polise yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuyu ağaç dipleri ve bina bodrumlarına bırakıp parayı aldıktan sonra yerini müşterilerine söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA