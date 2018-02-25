  • 25 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.664
  • BIST 117521.5
    ALTIN 161.997
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da "Çürük Kavun" operasyonu

Ankara'da "Çürük Kavun" operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve "Çürük Kavun" adı verilen operasyonda yakalanan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada &quot;Çürük Kavun&quot; operasyonu

Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda ilçede uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları ya da uyuşturucu kullandıkları belirtilen kişileri takibe aldı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları yakalamak için ilçedeki 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

"Çürük Kavun" adı verilen ve narkotik dedektör köpek desteğindeki 60 polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 1 tabanca, çeşitli kesici ve delici aletler, bir miktar eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, şantaj ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan poliste kaydı olan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden 14'ü savcılık sorguları tamamlanarak çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların polise yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuyu ağaç dipleri ve bina bodrumlarına bırakıp parayı aldıktan sonra yerini müşterilerine söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: uyuşturucu, çürük kavun, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER