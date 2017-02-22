  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ankara'da cumartesi günü bu yollara dikkat!

Ankara'da cumartesi günü bu yollara dikkat!

Ankara Valiliğince, AK Parti’nin halk oylamasına ilişkin gerçekleştireceği tanıtım toplantısı dolayısıyla Başkentte 25 Şubat Cumartesi günü alınacak trafik tedbirleri açıklandı.

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Ankarada cumartesi günü bu yollara dikkat!

Ankara Valiliğince, AK Parti’nin halk oylamasına ilişkin gerçekleştireceği tanıtım toplantısı dolayısıyla, Başkentte 25 Şubat Cumartesi günü alınacak trafik tedbirleri açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti tarafından 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı" nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması adına bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 24 Şubat Cuma günü 23.00’ten, 25 Şubat Cumartesi günü 23.00’e kadar, Ulus Tren Garı’nın Cumhuriyet Caddesi’ne bakan ana giriş kapısı kapatılacak, tren garına girişler Celal Bayar Bulvarı tarafından yapılacak. Çıkış yapacak vatandaşlar ise oluşturulacak güzergah ile Gençlik Parkı’na yönlendirilecek.

Ayrıca Ankaray, metro, belediye otobüsleri cumartesi günü saat 05.00’ten itibaren ulaşıma açılacak. 
 

Etiketler: Ankara Valiliği, AK Parti, Ankara trafik tedbirleri, ankara spor salonu
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