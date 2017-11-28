Ankara'da çeşitli suçlardan aranan bin 258 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 2-16 Kasım tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerine bağlı caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 102 bin 70 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Sorgulamalar sırasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 258 kişi yakalandı.

Bunlardan hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlara karıştıkları belirlenen 276'sı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denetimlerde kontrol edilen 44 bin 508 araçtan 72'sinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan 64 motosiklete, 234 modifiyeli araca ve bin 584 kişiye işlem yapıldı.

Şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 18 ruhsatlı tabanca, 112 ruhsatsız tabanca, 4 belgeli pompalı tüfek, 26 belgesiz tüfek, 38 kurusıkı silah, 10 kesici ve delici alet, 2 bin 350 değişik çapta fişek, bin 884 gram uyuşturucu madde, 188 uyuşturucu hap ve 8 bin 310 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA