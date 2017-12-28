  • 28 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.817
    EURO 4.553
  • BIST 112149.71
    ALTIN 157.96
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Ankara'da merkez ilçeler ve Sincan'da aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 25 Aralık'ta merkez ilçeler ile Sincan'da 104 ekipten oluşan 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 60 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici ve delici alet ele geçirildi.

Aralarında gasp ve cinayetten ceza alanlar da var

Ankara Emniyet Müdürlüğünce son bir ay içersinde aranan şahıslara yönelik 6 kez operasyon düzenlendi.

Son operasyonlarda, nitelikli cinsel saldırı, gasp ve kasten öldürme suçlarından haklarında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.K, F.Ç, S.P. ve M.A. da yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER