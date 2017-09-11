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Ankara'da 'ByLock' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankarada ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıkça terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 33 şüpheli eski Türk Telekom çalışanı hakkında verilen gözaltı kararının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

Ankara'da ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı, 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ ile iltisakı belirlenen şüphelilerin daha önce Türk Telekom'dan ihraç edildikleri öğrenildi. 

Etiketler: ankara, ByLock operasyonu
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