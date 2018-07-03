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Ankara'da ByLock operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 4 kişi yakalandı.

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Ankarada ByLock operasyonu: 27 gözaltı kararı

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