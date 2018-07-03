Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 4 kişi yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'nın cenazesi toprağa verildi
Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı
Alman hükümeti sığınmacı krizinde anlaşmaya vardı
Enflasyon rakamları açıklandı
Ankara'da ByLock operasyonu: 27 gözaltı kararı
İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu
Doğu Anadolu'da kavurucu sıcaklıklar başladı