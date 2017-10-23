Ankara'da ByLock kullanan 3 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki esnaf ve eski polis memuru tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA