Ankara'da bugün bu yollar trafiğe kapalı

21 Haziran'da AK Parti Ankara İl Başkanlığının Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Sincan ve Polatlı ilçelerinde yapacağı etkinlikler sebebiyle bazı yollar kapatılacak.

Etkinlikler nedeniyle trafiğe kapalı olacak yer ve saatler şöyle:

"Mamak Şerafettin Poyraz Sokak üzerinde yapılacak etkinlikle ilgili olarak saat 09.00'dan etkinlik sona erene kadar Şerafettin Poyraz Sokak (Samsun Yolu kesişimi ile 1774/1 Sokak kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Keçiören Savur Caddesi üzerinde yapılacak etkinliğe ilişkin, saat 11.00'den etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Zileliler Sokak kesişimi ile Fatih Caddesi kesişimi arası), Savur Caddesi'nin tamamı ve Zileliler Sokak'tan Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yan varyantı,Yenimahalle Hastane metrosu önündeki etkinlik nedeniyle saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar Vatan Caddesi (Sami Efendi Caddesi kesişimi ile 12. Cadde kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Sincan Lale Meydanı'ndaki etkinlikle ilgili olarak saat 13.30'dan itibaren Meltem Sokak, Lale Meydanı'ndan Melek Sokak-Öncü Sokak-Kusal sokaklara girişler, Atatürk Caddesi'nden 4. Durağa giriş ve Ankara ile Vatan caddelerinin etkinlik alanı çevresinde kalan bölümleri ile Polatlı Cumhuriyet Heykel Meydanı'nda yapılacak etkinlik için de saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar miting alanı çevresinde bulunan Atatürk Caddesi, Ankara Caddesi, Sivrihisar Caddesi ve Turan Caddesi."

Kaynak: AA