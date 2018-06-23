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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

MHP'nin Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek mitingi nedeniyle Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ankarada bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bugün Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenleyeceği miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda bugün saat 09.00'dan itibaren toplantı sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi-Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit dahil), Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi Anadolu Meydanı istikametine dönüş yan varyantı (Büyükşehir Belediyesi tarafı), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantları ve Anadolu Meydanı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yol durumunu dikkate almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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