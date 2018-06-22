Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP tarafından Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması adına bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda, bu geceden itibaren toplantı sona erene kadar, Dögol Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş ve Anıt Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi-Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit dahil), Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi Anadolu Meydanı istikametine dönüş yan varyantı (Büyükşehir Belediyesi tarafı), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yan varyantları ve Anadolu Meydanı ile buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yol durumunu dikkate almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA