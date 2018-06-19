Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle Kolej Meydanı ve bazı yolların saat 15.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş Kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej Kavşağı arası), Aksu Caddesi (A. Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej Kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve belirtilen yerlere açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak: AA