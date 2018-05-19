Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı organizesinde CHP Ankara İl Başkanlığı önü, Milli Müdafaa Caddesi, Güvenpark ilk toplanma alanından Yahya Galip Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi güzergahından Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenecek.

Yürüyüş nedeniyle saat 11.00'den başlayarak etkinlik sona erene kadar, Milli Müdafaa Caddesi, Yahya Galip Caddesi, Necatibey Caddesi (Yahya Galip Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ve Gençlik Caddesi'nin (Necatibey Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Kaynak: AA