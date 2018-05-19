  • 19 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.494
    EURO 5.292
  • BIST 102410.3
    ALTIN 186.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı organizesinde CHP Ankara İl Başkanlığı önü, Milli Müdafaa Caddesi, Güvenpark ilk toplanma alanından Yahya Galip Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi güzergahından Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenecek.

Yürüyüş nedeniyle saat 11.00'den başlayarak etkinlik sona erene kadar, Milli Müdafaa Caddesi, Yahya Galip Caddesi, Necatibey Caddesi (Yahya Galip Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ve Gençlik Caddesi'nin (Necatibey Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, gençlik ve spor bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER