  • 22 NISAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

MKE Ankaragücü ile Gazişehir Gaziantep, bugün saat 15.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Caddesinin Tren Garı ile Baruthane kavşağı arasında kalan kısmı, 22 Nisan 2018 Pazar günü saat 12.30’dan itibaren müsabaka sonuna kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. "

Kaynak: AA

Etiketler: MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçı, Ankaraü, Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER