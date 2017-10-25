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Buradasınız : » » Ankara'da bir binada doğalgaz patlaması

Ankara'da bir binada doğalgaz patlaması

Keçiören'de bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Ankarada bir binada doğalgaz patlaması

Ankara'da Keçiören ilçesinde Şehit Mehmet Altanlar Sokağı'nda 2 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Halil U. hayatını kaybetti, çocukları Ali ve Ahmet ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ali ve Ahmet U'nun sağlık durumunun ciddi olduğu, diğer 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: ankara, doğalgaz, keçiören, son dakika
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