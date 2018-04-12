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Buradasınız : » » Ankara'da binalarda adresli numara dönemi

Ankara'da binalarda adresli numara dönemi

Ankara'da apartman ve binalara, üzerinde mahalle ve cadde isimlerinin bulunduğu numaralar takılacak. Yeni uygulama, adres bulmayı kolaylaştıracak.

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Ankarada binalarda adresli numara dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye ekipleri vatandaşların adres bulma sorununu gidermek için yeni bina numaralarının takılması için çalışma başlattı.

Daha önce apartman ve binalara asılan tabelalarda sadece numara yer alıyordu. Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı yeni çalışmada ise bundan sonra bina numaralarında mahalle ve cadde isimleri de yer alacak.

İlçe ve mahalle isminin yer aldığı bulvar, cadde, sokak ve meydan levhalarında başlatılan uygulama, bina ve apartmanlar için de Haziran ayından itibaren başlayacak.

İlk etapta 100 bin adet yeni bina numarası üretilecek. Eski binalar mevcut numaraları kullanmaya devam edecek.

Yeni uygulama ile özellikle ambulans, itfaiye, emniyet ve cenaze hizmetlerinde önem arz eden adrese erişimin kolaylaşacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: bina, apartman, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara
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