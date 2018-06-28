  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.602
    EURO 5.338
  • BIST 96119.93
    ALTIN 185.205
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da belediye otobüslerinin "yankesicisi" suçüstü yakalandı

Ankara'da belediye otobüslerinin "yankesicisi" suçüstü yakalandı

Ankara'da belediye otobüslerindeki yankesicilik olaylarının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı, operasyonla yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada belediye otobüslerinin &quot;yankesicisi&quot; suçüstü yakalandı

Ankara'da EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarından tespit edildi

Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet E.'nin otobüslerdeki kalabalıktan yararlanarak yolcuların cüzdan ve kıymetli eşyalarını fark ettirmeden alıp araçtan indiği görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yankesici, otobüs, kumbara, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER