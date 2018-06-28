Ankara'da belediye otobüslerinin "yankesicisi" suçüstü yakalandı

Ankara'da EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet E.'nin otobüslerdeki kalabalıktan yararlanarak yolcuların cüzdan ve kıymetli eşyalarını fark ettirmeden alıp araçtan indiği görülüyor.
Kaynak: AA