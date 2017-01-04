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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Yarın Keçiören metrosunun açılış töreni nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor.

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Ankarada bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Ankara Valiliği, Keçiören Metrosu’nun açılışı nedeniyle araç Ttafiğine kapatılacak yollara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Ankara Valiliğinin açıklaması şöyle;

"Bu kapsamda; Cumhuriyet Caddesi, tamamı tek yönlü olarak 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren,

Fatih Caddesi, Tepebaşı Kavşak’tan Fatih Köprüsü Keçiören girişine kadar tek yönlü olarak 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren,

Kızlarpınarı Caddesi, Ezine Sokak’tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bölüm tek yönlü olarak 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacaktır.

Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. "

Etiketler: Keçiören Metrosu, Ankara'da kapalı yollar
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