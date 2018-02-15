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Buradasınız : » » Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gerçekleştireceği resmi temaslar dolayısıyla yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ankarada bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Ankara Palas Devlet Konukevi’ndeki programı ile ilgili emniyet tedbirleri çerçevesinde yarın saat 08.00’den program sonuna kadar, Baruthane kavşağından Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus kavşağı istikametine doğru Cumhuriyet Bulvarı tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, Rex Tillerson
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