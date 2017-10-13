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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ankarada bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasının 15 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı nedeniyle aynı gün saat 07.30'dan itibaren toplantı sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar kavşağı-Baruthane kavşağı arası) ve Gar kavşağı ile Ulaştırma kavşağı arası Yenimahalle istikameti yan varyantı (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacak.

Başkentliler, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar konusunda uyarıldı.

Etiketler: trafik, ankara kapalı yollar
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