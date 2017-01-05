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Buradasınız : » » Ankara'da bazı yollar bugün trafiğe kapalı

Ankara'da bazı yollar bugün trafiğe kapalı

Ankara Valiliği, Keçiören Metrosu’nun açılışı nedeniyle araç Trafiğine kapatılacak yollara ilişkin basın duyurusu yayımladı.

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Ankarada bazı yollar bugün trafiğe kapalı

 

Atatürk Kültür Merkezi-Keçiören arasındaki mesafeyi 17 dakikaya indirecek Keçiören Metrosu bugün açılıyor.

 

Ankara Valiliğinin açıklaması şöyle;

 

"Bu kapsamda; Cumhuriyet Caddesi, tamamı tek yönlü olarak 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren,

 

Fatih Caddesi, Tepebaşı Kavşak’tan Fatih Köprüsü Keçiören girişine kadar tek yönlü olarak 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren,

 

Kızlarpınarı Caddesi, Ezine Sokak’tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bölüm tek yönlü olarak 05 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacaktır.

 

Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Etiketler: Keçiören Metrosu, ankara'da trafiğe kapalı yollar, Ankara Valiliği
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