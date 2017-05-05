  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Ankara'da bazı mahkemelerin yeri değişti

Ankara'da bazı mahkemelerin yeri değişti

Sıhhiye'deki Ankara Adalet Sarayı'nda bulunan asliye hukuk, sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, Dışkapı'daki ek binaya taşındı.

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Ankarada bazı mahkemelerin yeri değişti

Sıhhiye'deki Ankara Adalet Sarayı'nda bulunan asliye hukuk, sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, Dışkapı'daki ek binaya taşındı.

Taşınma işlemleri bugün itibarıyla tamamlanma aşamasına geldi. Asliye hukuk, sulh hukuk ve tüketici mahkemeleri, bundan böyle adliyenin Dışkapı'daki ek hizmet binasında olacak.

Maliye Bakanlığı, FETÖ ile irtibatlı yurdun 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak yurt binasının kamuya geçirilmesinin ardından, Altındağ'daki 15 katlı binayı, başta darbe girişimi olmak üzere FETÖ ile ilgili birçok soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti.

Bina, devrin ardından mahkemelerin çalışmalarına uyacak şekilde tadilattan geçirildi.

Ankara Adalet Sarayı'nda boşalan yerlere ise öncelikle savcı odaları, ağır ceza mahkemesi salonları ile mahkeme kalemi odalarının yapılacağı belirtildi.

Ankara Adalet Sarayı'ndaki yer sıkıntısı nedeniyle geçen yıllarda icra hukuk mahkemeleri ve icra müdürlükleri Yenimahalle'ye, iş mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri ise Balgat'taki ek binalara taşınmıştı.  AA

Etiketler: ankara adalet sarayı, mahkemeler, Ankara'daki mahkemeler, Dışkapı, fetö soruşturması
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