Ankara'da bayram trafiği düzenlemesi

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 13-18 Haziran tarihlerinde, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verileceği ve yol yapım çalışmaları devam eden alanlarda sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Ramazan Bayramı tatili süresince Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu TŞOF kavşağının beton bariyerlerle kapatılarak yolun bu noktalarda transit verileceği belirtilen açıklamada, yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu tarihler arasında Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara - Gölbaşı - Bala - Kaman - Kırşehir - Kayseri güzergahlarını kullanması gerektiği duyuruldu.

Kaynak: AA