Ankara'da banka soygunu

Ankara'da bir banka şubesinin ATM cihazına para transferi yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren soyguncular 400 bin lirayı alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, bankaların ATM cihazlarına para transferi yapan bir firmanın iki güvenlik görevlisi, zırhlı para nakil aracıyla OSTİM 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir banka şubesine geldi.

Araçtan inerek banka şubesinin bahçe kısmındaki ATM'lerin yanına gelen güvenlik görevlileri, cihazlara para yüklemeye çalıştıkları sırada arkalarından yaklaşan kar maskeli iki kişinin "Ellerinizi havaya kaldırın, vururuz yoksa." tehdidi ile karşılaştı.

Başlarına pompalı tüfek dayadıkları güvenlik görevlilerinin silahlarını alarak, her ikisini de kelepçeleyen soyguncular, çantadaki 400 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgedeki tüm asayiş ekipleri alarma geçirildi.

Elleri kelepçeli halde bulunan güvenlik görevlileri soyguncuların yaya olarak kaçtıklarını belirtti. Polis ekipleri olay sonrası bölgeden uzaklaştığı bildirilen siyah renkli otomobil ile soygunculara gözcülük yaptığından şüphelenilen bir motosikletteki iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay yerindeki ATM cihazları ile banka şubelerindeki güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı. AA