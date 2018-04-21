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Buradasınız : » » Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Ankarada asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda asker eğlencesinden dönenlerin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZT 387 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan 4 kişiden, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kazanın, otomobildeki kişilerin bir asker eğlencesine katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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