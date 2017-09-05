  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ankara'da asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Ankara'da asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Başkentte yaklaşık bin polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu yapılıyor.

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Ankarada asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Altındağ ilçesinde yaklaşık bin polisin katılımıyla asayiş ve uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimlere, Yunus Timleri, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik Denetleme birimleri ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı uygulamalarda polis ekipleri, Çankırı Caddesi, Hıdırlık Tepe ve ara sokaklarda uygulama yapıyor.

Uygulamalar kapsamında ekipler, vatandaşların kimlik bilgilerini sorguluyor, üst, araç ve çanta aramaları gerçekleştiriyor.

Gecekondu görünümlü eğlence mekanı

Denetimler sırasında ekipler, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokağı'ndaki bir gecekondunun önünde çok sayıda alkol şişesini fark edince gecekondu içerisinde arama yaptı.

Aramada gecekondunun ev görünümlü yasa dışı eğlence mekanı olduğunu tespit eden ekipler, çalışanlar hakkında işlem yaparak mekanı mühürledi.

Uygulamanın gece saatlerinde de devam edeceği kaydedildi.

Etiketler: ankara, uyuşturucu operasyonu, asayiş uygulaması
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