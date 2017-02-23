Ankara'da asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Başkentte bin 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve mali şube ekiplerinin katılımıyla akşam saatlerinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonunda bin 200 polis görev yaptı.

Ekiplerce Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda esrar, uyuşturucu hap, eroin, kokain, 1 adet tabanca ve 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yöneten emniyet yetkilileriyle Valilik binasından yürüyerek Altındağ ilçesi Uzunyol Sokağa gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Topaca, uyuşturucu satışı ve kullanımının kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin başında geldiğini belirterek, "Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Operasyonların amacının sadece uyuşturucu ile mücadele olmadığını vurgulayan Topaca, kentin asayiş ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesinin, temel amaçları olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ile mücadele konusunu devlet olarak çok önemsediklerini belirten Topaca, özellikle öğrencilere ve gençlere yönelik faaliyetlere göz açtırmama konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Tüm vatandaşlara, çocuklara ve gençlere sahip çıkmaları çağrısında bulunan Topaca, aldıkları tedbirlerin suç işlemeye yönelik faaliyetleri etkisiz kıldığını ama bunun tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Topaca, anne, baba, öğretmenler ve okul yöneticilerinin de uyuşturucu kullanımı konusunda gençlerin bilinçlendirilmesine yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

"Altındağ bölgesi Ankara'nın cazibe merkezlerinden birisi olacak"

Topaca, Ankara'nın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğuna dikkati çekerek, Altındağ bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm projesi ile ilgili de açıklamada bulundu.

Altındağ'ın tarihi yapısına dikkat çeken Topaca, yakın zamanda kentsel dönüşüm projesi sayesinde bölgenin Ankara'nın cazibe noktalarından olacağını ifade etti. AA