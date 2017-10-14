Ankara'da asayiş uygulaması

Başkentte, Altındağ ilçesi Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Ulus bölgesi ve çevresinde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli kişiler ve iş yerleriyle ilgili denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Yunus ekiplerinden yaklaşık 150 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde, haklarında arama ve yakalama kararı bulunanlar gözaltına alındı.

Uygulamada çok sayıda kaçak içki ile uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.