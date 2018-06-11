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Ankara'da apartmana yıldırım düştü: 1 yaralı

Ankara'da patlama etkisi yaratan yıldırım apartmanın çatısında yangına sebep oldu. En üst kattaki dairenin de duvarları yıkıldı.

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Ankarada apartmana yıldırım düştü: 1 yaralı

Ankara Dikmen'de 4 katlı apartmana akşam saatlerinde yıldırım düştü.

Binanın duvarları yıkıldı

Apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yıldırımın etkisiyle en üst kattaki dairenin duvarları yıkıldı, binanın parçaları sokağa savruldu.

Araçların camları kırıldı

Binanın parçaları park halindeki araçlara zarar verdi, bazı otomobillerin camları kırıldı. 

Yangın çıktı: 1 kişi yaralandı

Çatı katında çıkan yangın yüzünden 1 kişi dairesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı bina sakini, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yıldırım, ankara
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