Ankara'da apartmana yıldırım düştü: 1 yaralı

Ankara Dikmen'de 4 katlı apartmana akşam saatlerinde yıldırım düştü.
Binanın duvarları yıkıldı
Apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yıldırımın etkisiyle en üst kattaki dairenin duvarları yıkıldı, binanın parçaları sokağa savruldu.
Araçların camları kırıldı
Binanın parçaları park halindeki araçlara zarar verdi, bazı otomobillerin camları kırıldı.
Yangın çıktı: 1 kişi yaralandı
Çatı katında çıkan yangın yüzünden 1 kişi dairesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı bina sakini, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber