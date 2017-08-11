  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Ankara'da alt geçitte iki otomobil çarpıştı

Araçlardan birinin adeta hurdaya döndüğü kazada yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Ankarada alt geçitte iki otomobil çarpıştı

Ankara'da alt geçitte iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkay Ateş idaresindeki 06 AZ 7217 plakalı otomobil ile Bilal Gören'in kullandığı 34 ETJ 99 plakalı otomobil Konya yolu Mevlana Bulvarı Beşevler Alt Geçidi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere ve alt geçidin duvarlarına savrulan otomobillerden biri adeta hurdaya döndü.

Kazada, sürücülerden Berkay Ateş ile aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay nedeniyle söz konusu alt geçit yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Çevreye savrulan araçların enkazı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Etiketler: ankara
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