Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.