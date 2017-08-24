  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan iddianame hazırlandı.

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Ankarada 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Etiketler: ankara, fetö, fetullahçı terör örgütü, iddianame
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