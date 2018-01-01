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Buradasınız : » » Ankara'da 7 bin 340 polis görev yaptı

Ankara'da 7 bin 340 polis görev yaptı

Ankara'da yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanması için 7 bin 340 polis görevlendirildi.

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Ankarada 7 bin 340 polis görev yaptı

Ankaralıların 2018'i huzur ve güven içinde karşılaması için 7 bin 340 polis görev yaptı.

Kent giriş ve çıkışları ile merkezde farklı noktalarda yeni yıl dolayısıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Yeni yılda mesai yapılan karakollardan birisi de Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliği oldu.

Polis merkezinde 24 saat esasına göre çalışan ekipler, çıkan olaylara anında müdahale etti.

Yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanması için Ankara'da 7 bin 340 polis görevinin başında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, polis
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