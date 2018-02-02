Ankara'da 6 gecekondu kül oldu

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Uç Sokak'taki gecekonduda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekonduların birbirine yakın ve ahşap olması, alevlerin kısa sürede büyüyerek diğer gecekondulara da sıçramasına neden oldu.

İtfaiye ekipleri zor koşullarda müdahale etti

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye araçları, sokakların darlığı nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sadece yaya yolu bulunan sokağa metrelerce uzunlukta hortum çeken itfaiye ekipleri, binayı saran alevlere zor koşullarda müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, bazı itfaiye erleri de dumandan kısa süreli etkilendi.

Yoğun dumandan etkilenen Esma Orhan ve Sedat Dalmış hastaneye kaldırılırken, Sadettin Dalmış olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA