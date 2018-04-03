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Ankara'da 6 bin polisle asayiş uygulaması

Ankara'da, asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla il genelinde denetim yapıldı.

03 Nisan 2018 Salı 00:32





