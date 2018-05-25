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Ankara'da 6 albaya FETÖ'den tutuklama

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanması yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 6'sı daha tutuklandı.

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Ankarada 6 albaya FETÖden tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 11 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren'e ifade veren şüphelilerden 10'u tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerden bazıları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgütle alakalı bilgi verdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı, 18 Mayıs'tan itibaren sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmış, 14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: ankara, fetö
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