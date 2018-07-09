Ankara'da 3 işçinin öldüğü göçükle ilgili 1 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün Etimesgut'ta okul inşaatında meydana gelen göçükte duvar ustası olarak çalışan işçiler Cafer Kılıç, Nihat Kılıç ve Nematollah Moradı'nın hayatını kaybettiği olay hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaattaki işin yüklenicisi olan firmanın sahibi Kenan K. ile yapım işlerinden sorumlu inşaat mühendisi İran uyruklu Naser R.'yi gözaltına aldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden inşaat mühendisi Naser R. tutuklanırken, yüklenici firma sahibi Kenan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın meydana gelmesinde başka kişilerin ihmalinin olup olmadığının tespiti için soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA