Ankara'da 219 kişi GBT sorgusundan geçemedi

Ankara Valiliği, 21 Eylül-5 Ekim tarihlerinde başkentin çeşitli ilçelerinde yapılan uygulamalarda, değişik suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan 401 kişiden 219’unun tutuklandığını kaydetti.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 21 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde bulunan cadde, sokak ve umuma açık yerlerde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 61 bin 888 kişi Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilirken, değişik suçlardan arandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 401 kişiden 219’u tutuklandı.

Kontrol edilen 20 bin 527 otomobilden 123'ünün çalıntı olduğu ortaya çıkarken, 16 motosiklet ve 108 modifiyeli araç ile 2 bin 783 kişiye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırılıktan idari işlem yapıldı.

Kontrollerde, 5 ruhsatlı tabanca,109 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı pompalı tüfek, 20 ruhsatsız tüfek, 32 kurusıkı silah, 14 kesici ve delici alet, bin 239 değişik çapta fişek, 3 bin 911 gram uyuşturucu madde, bin 171 uyuşturucu hap ile 35 bin 776 paket kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA