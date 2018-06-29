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Ankara’da 175 bekçi yemin etti

Ankara'da görevlendirilmek üzere alınan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 175 çarşı ve mahalle bekçisi, düzenlenen törenle yemin etti.

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Ankarada 175 bekçi yemin etti

Kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla Ankara'da görevlendirilmek üzere alınan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 175 çarşı ve mahalle bekçisi için Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Törene, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve bekçilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bekçiler, "Vatan sana canım feda" sözleri eşliğinde üzerinde Türk bayrağı, Anayasa ve silah bulunan masaların yanına geldi.

Ellerini masanın üzerine koyan bekçiler yemin etti.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve beraberindekiler, bekçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düdük çalıp şapka fırlatan bekçiler, daha sonra aileleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: yenimahalle, bekçi, ankara
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